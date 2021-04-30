Право на прохождение такого курса реабилитации при необходимости имеют все официально трудоустроенные лица.

По итогам I квартала 2021 года за счет средств Фонда социального страхования Украины медицинскую реабилитацию на базе санаторно-курортных учреждений прошли 2 138 застрахованных взрослых и их детей. Среди них и пациенты после осложнений COVID-19.

Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщили в пресс-службе Фонда.

В частности, ФССУ финансирует медицинскую реабилитацию по следующим профилям:

нейрореабилитация;

мышечно-скелетная реабилитация;

кардио-пульмонарная реабилитация;

медико-психологическая реабилитация участников АТО;

реабилитация после оперативных вмешательств на органах зрения;

реабилитация при нарушении течения беременности;

другая (соматическая) реабилитация (после оперативных вмешательств на органах пищеварения, мочеполовой системы, женских половых органах).

Читайте такжеЗеленский подписал закон о возобновлении выплаты больничныхПройти реабилитацию за средства Фонда застрахованные лица могут и в случае наличия осложнений по одному из указанных профилей после перенесенного заболевания COVID-19.

Право на прохождение такого курса при необходимости имеют все официально трудоустроенные лица. Направление происходит из стационара учреждения здравоохранения после окончания острого периода заболевания. 100% стоимости восстановительного лечения, необходимого человеку, покрывается за счет средств Фонда социального страхования.

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Автор: Катерина Комолова