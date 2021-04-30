По итогам I квартала 2021 года за счет средств Фонда социального страхования Украины медицинскую реабилитацию на базе санаторно-курортных учреждений прошли 2 138 застрахованных взрослых и их детей. Среди них и пациенты после осложнений COVID-19.
Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщили в пресс-службе Фонда.
В частности, ФССУ финансирует медицинскую реабилитацию по следующим профилям:
- нейрореабилитация;
- мышечно-скелетная реабилитация;
- кардио-пульмонарная реабилитация;
- медико-психологическая реабилитация участников АТО;
- реабилитация после оперативных вмешательств на органах зрения;
- реабилитация при нарушении течения беременности;
- другая (соматическая) реабилитация (после оперативных вмешательств на органах пищеварения, мочеполовой системы, женских половых органах).
Читайте такжеЗеленский подписал закон о возобновлении выплаты больничныхПройти реабилитацию за средства Фонда застрахованные лица могут и в случае наличия осложнений по одному из указанных профилей после перенесенного заболевания COVID-19.
Право на прохождение такого курса при необходимости имеют все официально трудоустроенные лица. Направление происходит из стационара учреждения здравоохранения после окончания острого периода заболевания. 100% стоимости восстановительного лечения, необходимого человеку, покрывается за счет средств Фонда социального страхования.
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