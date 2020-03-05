Marsh запустил новую программу оценки кибер-рисков на этот год

Перестраховщики определили пять основных кибер-рисков на 2020 год.

Международный страховой брокер Marsh объявил об открытии в этом году своей программы Cyber ​​Catalyst, целью которой является оценка и определение продуктов и услуг, которые могут быть эффективными против основных киберугроз.

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В первой программе 2019 года более 150 продуктов и услуг были представлены для оценки, причем 17 в конечном итоге получили название Cyber ​​Catalyst. В этом году Marsh запустит программу с участием нескольких ведущих перестраховщиков, включая Allianz, AXA XL, Beazley, CFC, Munich Re, Sompo International и Zurich North America, передает forinsurer.com.

Перестраховщики определили пять основных кибер-рисков на 2020 год, в состав которых вошли хакеры-вымогатели, сбор данных, управление цепочками поставок, миграция облачных технологий и социальная инженерия.

«С помощью программы Cyber ​​Catalyst мы предоставляем новую метрику, которая поможет нашим клиентам и другим организациям определить решения в сфере кибербезопасности, которые, по мнению страховщиков, действительно будут иметь значение», - говорят в Marsh.