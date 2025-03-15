В горах на Закарпатье пограничники спасли нарушителя, который планировал незаконно попасть в Румынию, однако заблудился. Об этом случае рассказали в Госпогранслужбе Украины.
Отмечается, что спасенный - житель Сумщины. Пограничники нашли его только через двое суток безрезультатных блужданий по горам после того, как он сам вызвал помощь.
Пограничники со спасателями обнаружили мужчину именно вовремя: он был истощенным и нуждался в неотложной помощи, говорится в сообщении.
"Нарушителя быстро доставили в больницу, медики диагностировали у него общее переохлаждение", - сообщили в ГПСУ.
Уклонение в Украине: последние новости
Как сообщал ранее УНИАН, об уклонистских схемах, к которым причастны народные депутаты, рассказывала член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская. По ее словам, мужчины ехали с нардепами за границу как водители и не возвращались в Украину.
Также недавно правительство изменило порядок пересечения границы для медийщиков и представителей сферы культуры. Сообщалось, что одна из причин такого решения - избежать злоупотреблений и спекуляций на эту тему.