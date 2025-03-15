Мужчина вынужден был сам вызвать помощь.

В горах на Закарпатье пограничники спасли нарушителя, который планировал незаконно попасть в Румынию, однако заблудился. Об этом случае рассказали в Госпогранслужбе Украины.

Отмечается, что спасенный - житель Сумщины. Пограничники нашли его только через двое суток безрезультатных блужданий по горам после того, как он сам вызвал помощь.

Пограничники со спасателями обнаружили мужчину именно вовремя: он был истощенным и нуждался в неотложной помощи, говорится в сообщении.

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"Нарушителя быстро доставили в больницу, медики диагностировали у него общее переохлаждение", - сообщили в ГПСУ.

Уклонение в Украине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, об уклонистских схемах, к которым причастны народные депутаты, рассказывала член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская. По ее словам, мужчины ехали с нардепами за границу как водители и не возвращались в Украину.

Также недавно правительство изменило порядок пересечения границы для медийщиков и представителей сферы культуры. Сообщалось, что одна из причин такого решения - избежать злоупотреблений и спекуляций на эту тему.

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