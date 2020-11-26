Правоохранители требуют демонтировать памятник.

В районе станции Почайна в Киеве неизвестные установили памятник коммунистическому главарю Владимиру Ленину.

Об этом говорится в Telegram Киев сейчас.

Читайте такжеВ Киеве обстреляли многоэтажку: детали инцидента

Коммуниста поставили на базе с надписью: «Ленин шоу онлайн», а шею Ленина завязали в желто-голубой флаг.

Рядом с экспонатом изобретательные предприниматели прикрепили несколько табличек с расценками. За фотографию просили 20 гривень, за видео – 50 гривень.

На место происшествия приехала полиция и сделала предписание о нарушении правил благоустройства и требованием демонтировать памятник.

Запрет коммунистической символики в Украине

В мае 2015 года в Украине началась декоммунизация – процесс избавления от советской идеологии. В рамках закона под запретом оказалась вся советская символика, а населенные пункты, названные в честь «красных» деятелей, были переименованы.

В июле 2019 года КСУ подтвердил конституционность закона. Тогда авторы решения отметили тождество коммунистического и нацистского режимов, поскольку оба отрицали существование независимой Украины и преследовали ее сторонников.

«Красную звезду, перекрещенные серп и молот и другие символы коммунистического режима несколько десятилетий подряд широко использовали антиукраинские силы для распространения атмосферы страха, ненависти и агрессии, для отрицания права Украинского народа на собственное независимое государство», – говорилось в документе решение.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН