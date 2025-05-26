Криптоинвестор с российским гражданством Николай Удянский через суд добился признания статуса многодетного отца, предоставив суду документы из московского ЗАГСа в качестве подтверждения. Таким образом, он избежал мобилизации и получил право на выезд за границу, пишет "Антикор".

Это указано в решении суда.

Истец предоставил документы из Тушинского ЗАГСа города Москвы. В документе также указано, что целью иска было получение разрешения на выезд за границу, что одновременно предусматривает отсрочку от мобилизации в ряды ВСУ.

Видео дня

В 2022 году Удянский с помощью судебных исков решил установить многодетность, чтобы получить отсрочку от мобилизации и право на выезд за границу. Он стал многодетным отцом из-за решения Коминтерновского райсуда Харькова.

Почетный консул обратился в украинский суд и показал документ из Тушинского ЗАГСа Москвы - свидетельство о рождении ребенка 2014 года. Так, в России у криптобизнесмена внезапно появилась дочь. Суд признал этот документ, хотя не имел возможности осуществить его верификацию. Таким образом, суд удовлетворил требования Удянского и предоставил ему право на отсрочку от мобилизации и выезд за границу как многодетному отцу.