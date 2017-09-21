В Умани ночью прогремел взрыв, пострадал 13-летний подросток из Израиля

В Умани Черкасской области в ночь на 21 сентября прогремел взрыв недалеко от места пребывания паломников-хасидов. В результате взрыва пострадал 13-летний подросток, гражданин Израиля, сообщает полиция области.

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На место происшествия прибыли первый заместитель главы НПУ Вячеслав Аброськин и заместитель председателя ведомства Александр Фацевич.

"Сегодня, 21 сентября, около шести утра в Уманский отдел полиции поступило сообщение о том, что в гаражах неподалеку от места массового пребывания паломников-хасидов произошел взрыв неизвестного предмета. Личный состав полиции был немедленно поднят по тревоге. При выезде на место происшествия полицейскими установлено, что от взрыва неизвестного предмета повреждена крыша одного из гаражей. Кроме того, пострадал 13-летний подросток, гражданин Израиля. Мальчик получил телесные повреждения в виде пореза на кисти левой руки. Подростку оказана медицинская помощь на месте", - говорится в сообщении.

На данный момент на месте взрыва работают следственно-оперативная группа и взрывотехники. Обстоятельства и причастные к взрыву лица устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.