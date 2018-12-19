Пытки, холод и плесень: вокруг психбольницы на Харьковщине разгорелся скандал (видео)

В облгосадминистрации говорят, что главного врача отстранили от выполнения обязанностей, а выводы будут позже.

На Харьковщине представители омбудсмена выявили многочисленные нарушения в психиатрической больнице города Барвенково. Заведению почти 100 лет, как минимум 30 лет его не ремонтировали, но больные страдают не только от холода и плесени.

Самыми страшными оказались совсем не палаты. По документам, в больнице должно быть 56 человек, но комиссия насчитала только 41 пациента. В медучреждении пояснили, что те отсутствуют в больничном отпуске, но пятерых пациентов затем нашли в закрытом холодном помещении на территории больницы, говорится в сюжете ТСН.

Комиссия связывает это со своим визитом и попыткой скрыть правду, которую могли рассказать эти пациенты. Один из них, незрячий мужчина, несколько часов провел на холоде в одних тапочках. В офисе омбудсмена действия персонала называют пыткой, и уверены, что пациентов запугивают. "Когда мы выпустили этих пациентов, они говорили, что к ним применяют физическое насилие, что их там бьют, что они боялись вернуться в отделение, потому что смогут увеличить лечение. Вместо одной-двух таблеток может быть больше, или уколы увеличатся", - говорит Ирина Сергиенко.

Журналисты в больнице руководства не нашли, на заброшенной территории встретили только завхоза. Он убежден, что условия не хуже, чем в других медучреждениях, хотя финансирование минимальное. А пациенты, мол, сами портят мебель.

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Ни в один из корпусов, кроме административного, журналистов так и не пустили. Главного врача на работе нет, он общается только по телефону, а обвинения в пытках не комментирует вообще.

Но давать показания руководителю все же придется, потому что уже открыто уголовное производство за незаконное лишение свободы. Но в полиции говорят, что от пациентов жалоб нет. "Все, кто находился в больнице, нами были опрошены, у них не обнаружено ни телесных повреждений, они даже не болели ОРЗ. Пациенты не жаловались, они все были допрошены", - уверяет начальник следствия Барвенковского отдела полиции Сергей Баранов.

Тем временем в облгосадминистрации говорят, что главного врача отстранили от выполнения обязанностей, а выводы будут позже. "Мы должны быть объективны и беспристрастны, ждем выводы комиссии. Будут все данные, объяснение, разберемся, строго отреагируем", - пообещал заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк. Почему не реагировали раньше – чиновники не объясняют. Только обещают выделить деньги на ремонт больницы. По информации из офиса омбудсмена, смертность в этом медучреждении очень высокая – только в прошлом году умерли 14 пациентов, а в этом году уже 23.

Ранее стало известно, что в Днепровской психиатрической больнице со строгим наблюдением незаконно удерживали пациентов, в том числе шесть иностранцев.