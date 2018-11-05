Буллинг на Харьковщине: группа школьников на перемене жестоко избила девочку
10:10, 05 ноября 2018Новости регионов
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Школьники напали на девочку просто на перерыве между уроками.
Иллюстрация REUTERS
В с. Бердянка Зачепиловского района Харьковской области группа школьников на перемене избила 11-летнюю девочку.
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Как сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook, инцидент произошел 2 ноября.
"Со слов пострадавшей девушки, на перерыве она была избита пятью учениками из той же школы. После осмотра установлен предварительный диагноз: ушиб области правого тазобедренного сустава", - говорится в сообщении.
Пострадавшая госпитализирована в Зачепиловскую центральную районную больницу.
Как сообщал УНИАН, ранее в лицее Киева школьнику сломали позвонки - он пятый месяц не встает.
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