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Буллинг на Харьковщине: группа школьников на перемене жестоко избила девочку

10:10, 05 ноября 2018
Новости регионов
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook, инцидент произошел 2 ноября.

"Со слов пострадавшей девушки, на перерыве она была избита пятью учениками из той же школы. После осмотра установлен предварительный диагноз: ушиб области правого тазобедренного сустава", - говорится в сообщении.

Пострадавшая госпитализирована в Зачепиловскую центральную районную больницу.

Как сообщал УНИАН, ранее в лицее Киева школьнику сломали позвонки - он пятый месяц не встает.

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Теги: #дети#школа#избиение#Харьковская область#буллинг в школе