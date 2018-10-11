Хлестала веником и материла: в пансионате под Харьковом санитарка била пожилого мужчину (видео)

В пансионате на Харьковщине санитарка избила пожилого мужчину.

Скандал на Харьковщине. В гериатрическом пансионате, где живут немощные люди и инвалиды, санитарка несколько минут била пожилого мужчину.

Хлестала его грязным веником и материла. На глазах у своих коллег, которые над этим смеялись и снимали на видео, говорится в сюжете ТСН.

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Потерпевший говорит, что такое уже было не раз. Директор пансионата утверждает, что двух санитарок уволят, а третью, которая била, - по статье.

Санитарка Виктория уверяет, что он начал ее лапать, поэтому и начала его бить.

В пансионате утверждают, что потерпевший якобы часто ведет себя неадекватно.

Как сообщал УНИАН, в одном из украинских санаториев детей били ногами и заставляли стоять на коленях: мальчик сфотографировал издевательство.