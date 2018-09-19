На Волыни отравились дети и беременная женщина - двухлетний мальчик умер

Как отмечается, заболевшие - члены двух семей.

В Волынской области из-за отравления госпитализировали беременную женщину и четырех маленьких детей, один из малышей умер.

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Об этом сообщили в ГУ "Волынский областной лабораторный центр Минздрава Украины". Отмечается, что они обратились с проявлениями отравления - рвота, понос.

"Двухлетний мальчик госпитализирован в реанимационное отделение Камень-Каширской центральной районной больницы, где в 05:15 часов 18.09.2018 года скончался", - говорится в сообщении.

Всем больным установлен предварительный диагноз "пищевая токсикоинфекция", однако рассматриваются и другие версии заболевания. Установление причин массового отравления продолжается.

Ранее стала известна причина массового отравления людей на Ривненщине: у официанта обнаружили сальмонеллу, а у повара - кишечную палочку.