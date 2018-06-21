В Житомирской области госпитализировали двух людей, которых укусила гадюка

В этом году в Житомирской области уже шесть человек пострадали в результате укусов пресмыкающихся.

Вследствие укуса гадюк в Олевском районе Житомирской области на больничные койки попали двое людей.

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В частности, в травматологическое отделение Олевской районной больницы с диагнозом укус гадюки госпитализирован житель села Юрове, 1996 года рождения. Гадюка укусила парня за левую руку, когда он собирал ягоды в лесу, передает 0412.ua.

Еще один такой случай произошел в этот же день. В лечебное учреждение попала и 16-летняя девушка, жительница села Млынок этого же района, которая также собирала лесные ягоды. Гадюка укусила ее за правую ногу. Сейчас состояние здоровья пострадавших удовлетворительное.

Как сообщал УНИАН, в поселке Козовка на Харьковщине 11-летний мальчик Сергей оказался в больнице в тяжелом состоянии из-за укуса гадюки.