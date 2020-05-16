Иски против Nintendo и плата за онлайн. Воровство в игровой индустрии

Пандемия COVID-19 хоть и подарила геймерам время поиграть, но отодвинула новые релизы и устроила настоящий дефицит консолей и дисков. В отсутствии свежих тайтлов, любую новость из мира игр пользователи смакуют и тщательно обсуждают.

Вот и недавняя презентация нового бренда от Sony не оставила игроков равнодушными. PS Studios – это марка, которая объединила все внутренние игровые студии компании. Она пришла на замену старой с длиннющим названием Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios. Теперь вначале каждой игры от PS Studios будет проигрываться короткое интро.

По задумке, игроки сразу будут понимать, что перед ними не что-нибудь, а настоящий эксклюзив PlayStation. В сети сразу же заметили, что интро PS Studios как две капли воды похоже на аналогичный ролик внутренних студий Microsoft – Xbox Game Studios. Он вышел годом ранее и почти в два раза длиннее.

Опустим шутки про сверхбыстрый SSD в PlayStation 5 и перейдем сразу к сути. Оба ролика явно создавались под вдохновением от интро Marvel, которое мы можем наблюдать в каждом супергеройском блокбастере. Так что обвинять Sony в воровстве идеи не имеет смысла. Хотя в самой игровой индустрии заимствование идей – достаточно распространенная практика. Это и вышки из Assassin’s Creed, и бум королевских битв после успеха PUBG. Но мы решили вспомнить самые вопиющие случаи. В этом материале мы коснемся технологий и сервисов, а в следующем поговорим про игры.

Как D-pad поставил крест на игровой индустрии

Чего только не повидали геймеры 70-80-хх годов до прихода Nintendo. Точнее до ее второго пришествия. Потому что первая консоль компании, как и ее геймпады выглядели не менее жутко чем все остальные игровые устройства на рынке.

Тогда, с появлением одной из первых игровых приставок, Magnavox Odyssey, геймпады комплектовали одной или двумя ручками – прям как у радиоприемника. Одна ручка отвечала за движение по оси X, а другая по оси Y.

Ко второму поколению консолей, большая часть производителей стала комплектовать геймпады джойстиком, как у самолетов. А двигать его приходилось не пальцем, как сейчас, а всей пятерней.

Самый яркий пример – джойстик с одинокой кнопкой для Atari 2600. Но хватало и перегибов в другую сторону, когда на геймпаде размещали невообразимое количество кнопок.

Но вот так-то в 1980 году Nintendo выпустила свою первую портативную консоль Game & Watch, это с нее потом нагло скопировали советскую «Электронику», где волк ловил яйца. Однако речь сейчас о более крупной краже.

Спустя два года после выхода Game & Watch компания решила усовершенствовать приставку, дав ей второй экран. Эта консоль стала родоначальником будущих портативок Nintendo DS и 3DS. А также она оказала ошеломительное влияние на всю игровую индустрию. Ведь абсолютно все производители украли то, что создала Nintendo.

По задумке, новый Game & Watch нужно было складывать, чтобы консоль могла поместиться в карман. Но джойстик, торчащий из нижней части, не давал бы возможности закрыть приставку. Сначала инженеры Nintendo заменили стик на четыре отдельные кнопки направлений. Но тестируя устройство, оказалось, что игроку часто приходится отвлекаться, чтобы посмотреть какую именно кнопку нажимать. Тогда в компании разработали D-pad – от слова direction, то есть направление. Это была цельная крестовина с шариковой основой. Теперь, нажимая на крестовину с одной стороны, она слегка приподнималась с другой, что давало возможность игроку, не глядя понимать какую кнопку направления он сейчас нажал.

Технология была проста и элегантна, и конкуренты, естественно захотели сделать также. Все игроки на рынке, от Sega и Sony до Xbox, стали заимствовать крестовину. Но делали это так, чтобы не нарушать патент Nintendo. То есть, по сути они создали такую же крестовину, только выглядела и работала она немного по-другому.

Сейчас невозможно найти геймпад без крестовины, будь то контроллер от сторонних компаний или фирменный – от платформодержателей. Исключением стали только Steam Controller с трекпадом вместо крестовины, и, по иронии, Joy-Con у консоли Nintendo Switch – о нем поговорим позже.

И если заимствование крестовины оказало положительный эффект на индустрию, то следующий пример доставил игрокам много неприятностей.

Купил игру? Заплати за онлайн

Уже второе поколение подряд ПК-геймеры крутят у виска пальцем, глядя на пользователей консолей. Все из-за платного мультиплеера. То есть, нужно купить игру, а потом, чтобы играть по сети в уже купленной игре, нужно приобрести подписку. Эта боль знакома владельцам PS4, Xbox One и Nintendo Switch. И как это бывает в гейминдустрии – одна компания придумала, а остальные идею украли.

Началось все с первой попытки Microsoft зайти на рынок игровых консолей. Первый Xbox вышел в конце 2001 года и стал серьезным конкурентом PS2 и Nintendo GameCube. У консоли был собственный сетевой сервис Xbox Live, который позволял играть по сети и давал доступ к различным мультимедийным возможностям.

Сам по себе сервис был весьма выгоден, так как Microsoft по сути за деньги контролировала всю сетевую жизнь игроков. Но в те далекие времена, геймеры, голодные до онлайна, не жаловались. Ведь пока на PS2 самыми продаваемыми были песочницы вроде GTA: Vice City и гонки Gran Turismo 3, на Xbox вершину топа занял шутер Halo 2.

Чтобы понять насколько был популярен мультиплеер в Halo 2 достаточно привести один пример. В 2010 году, спустя 6 лет после релиза игры компания Microsoft столкнулась с трудностями при закрытии серверов, поддерживающих сетевой функционал первой Xbox. В последний день работы этих серверов фанаты Halo 2 зашли в сеть и отказались оттуда выходить, продолжая играть день за днем. Надо сказать, что продержались они меньше месяца, но зато показали насколько геймерам важен мультиплеер в играх.

С выходом Xbox 360 компания добавила еще и облегченную, бесплатную версию подписки – тогда она носила название Xbox Live Silver. И только в платной подписке, Xbox Live Gold, остался доступ к мультиплееру. К этому добавились еще и другие бонусы, вроде бесплатных игр и прочего.

Главный противник Xbox – компания PlayStation долго присматривалась к подобной идее. В fat-версии PS2 даже не было сетевой карты, ее нужно было приобретать отдельно. И только в slim-версию ее догадались встроить. А вот сервисы для многопользовательских игр предоставляли сами издатели. И уже с выходом PS3, в конце 2006 года, компания решилась запустить собственный сервис – PlayStation Network. А вот подписка, PS Plus, появилась только в 2010 году. Она давала бесплатные игры, скидки в PS Store и ранний доступ к новым тайтлам. Мультиплеер оставался бесплатным. Но жадность взяла верх и Sony позаимствовала идею у Microsoft. С выходом PS4 мультиплеер стал доступен только по подписке PS Plus. Правда стоит заметить, что некоторые исключительно онлайн-игры доступны без подписки, но далеко не все.

Глядя на то, как Microsoft и Sony на ровном месте зарабатывают огромные деньги (аудитория сервисов Live Gold и PS Plus насчитывает десятки миллионов человек), компания Nintendo решила добавить к своим семейным ценностям платный онлайн. Так, в 2018 году, идея Xbox Live Gold была украдена еще раз и реализована в подписке Nintendo Switch Online.

Теперь единственной гаванью, свободной от сетевых поборов платформодержателей остался ПК-гейминг. Но хватит о плохом. Поговорим о нелепом случае.

Девятнадцать исков против Nintendo

И если в предыдущих случаях, компании не обвиняли друг друга в воровстве идей, то в этом все наоборот. Дело дошло даже до суда.

В 2013 году американская компания Gamevice выпустила планшет на базе Android под названием Wikipad. Главной фишкой устройства стал съемный блок с кнопками и стиками. Гаджет выглядел монструозно, да и стоил немало – на старте продаж за него просили 250 долларов. Естественно, что продажи Wikipad оставили желать лучшего. Потом производитель стал выпускать только съемный игровой блок и в итоге переключился на другую периферию для мобильных устройств.

Но вот в 2017 году, выйдя из комы после провала Wii U, компания Nintendo выпустила необычную консоль Switch. Она гибридная, то есть может использоваться как в стационаре, подключенной к телевизору, так и в качестве портативной приставки. И одной из главных ее особенностей стали съемные контроллеры, которые получили название Joy-Con.

Тут-то у юристов Gamevice и отпала челюсть. Американский производитель мобильных аксессуаров подал 19 исков против Nintendo за нарушение патентов. Главной претензией Gamevice было то, что Nintendo украла идею съемных контроллеров. Компания хотела сначала вообще запретить продажу консоли, а потом попыталась заблокировать импорт Switch в США. Судебные тяжбы тянулись 3 года. И только этой весной суд отказал Gamevice и встал на сторону Nintendo.

Дело в том, что контроллеры от Gamevice работают только когда установлены на сам планшет, в то время, как на Switch можно просто отсоединить «джойконы» и использовать каждый, как отдельный геймпад. К тому же они дают более разнообразный игровой опыт – можно прицепить Joy-Con на ногу и бегать в Ring Adventure, с помощью простейших аксессуаров превратить его в руль или удочку для симулятора рыбалки. Или же можно вставить их в Grip – фирменное приспособление в форме традиционного геймпада. В общем применений масса.

Да и создавали Switch в Nintendo явно с оглядкой на свою прошлую консоль Wii U, у которой был геймпад с большим экраном. Грубо говоря, компания сделала такой же, только со съемными контроллерами. Так что уличить Nintendo в краже идей Gamevice не получилось.

Сергей Коршунов