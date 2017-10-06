Украинские компании га год экспортировали на рынки ЕС 870 новых товаров - торгпред

Украинские компании в 2017 году экспортировали на рынки Европейского Союза 870 видов новых товарных позиций.

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Об этом в ходе Киевского международного экономического форума заявила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская.

«Если мы посмотрим, что у нас происходит у компаний, то в 2017 году у нас появилось 870 новых товарных позиций, которые мы экспортируем в Европейский Союз», - сказала торгпред.

По ее словам, количество компаний, которые экспортируют в ЕС, также выросло по сравнению с 2016 годом на 25% - до 10920 компаний.

Торгпред отметила, что многие критикуют, что украинский бизнес поставляет в страны ЕС сырье, но самом деле одной из наибольших статей нашего экспорта является подсолнечное масло, которое является товаром первичной обработки.

По ее словам, на текущий момент растет экспорт сливочного масла, и Украина является вторым по объемам поставщиком данного вида продукции на рынки ЕС после Новой Зеландии.

«У нас каждый месяц появляются новые товары с добавленной стоимостью. Кроме аграрных товаров, на рынок Европейского Союза заходят также промышленные товары. И возвращаясь к вопросу, удалось ли нам заменить рынок СНГ? Для нас очень важно, что на рынок ЕС начали выходить товары, которые ранее экспортировались только в Россию и страны СНГ, например, запчасти к вагонам и локомотивам, энергетическое машиностроение», - сказала Микольская.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-июле 2017 года увеличила экспорт в Европейский Союз на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 9,5 млрд долл. ЕС занимает 40% в структуре украинского экспорта.