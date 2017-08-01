Украинский производитель соков планирует построить в Польше два завода

Один из крупнейших игроков украинского рынка и ведущий по мощности производитель концентрированных соков в Европе T. B. Fruit планирует построить в Польше два завода за 50-57 миллионов евро.

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Об этом сообщил основатель группы компаний T. B. Fruit Тарас Барщовский, передает «Польское радио».

Строительство первого из заводов может начаться уже в 2018 году. Компания рассчитывает, что к 2021 году ей удастся покрыть около 10 процентов мирового рынка пектина.

T. B. Fruit ведет свою деятельность в Украине, Польше и Молдове. Сейчас в состав группы входят собственные садовые угодья, 8 заводов по переработке фруктов и овощей, а также транспортно-логистический и инжиниринговый бизнес. Группа производит около 100 тыс. тонн концентрированного сока в год.