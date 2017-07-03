Бизнес для людей, влюбленных в свое дело: журналисты рассказали об украинском воздухоплавании (видео)

Журналисты программы «Делай бизнес» полетали на воздушном шаре, узнали о украинском воздухоплаваним и о том, можно ли заработать деньги на полетах воздушным шаром.

В зависимости от модификации на воздушном шаре могут летать до шести человек, высота полета до 5-ти километров.

У шара нет двигателя, а высота полета регулируется с помощью нагревания или охлаждения воздуха внутри шара.

Сегодня основатель компании "Спарт-Аэро" рассказывает о 27-летнем опыте работы в сфере воздухоплавания.

На данный момент времени в Украине 72 шара, для сравнения - в Польше и Литве их по 400, а Молдове - 4.

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Воздушный шар британского производства стоит до 30 тысяч евро. До 2014 года аэростаты производили и в Украине, в Крыму.

Сейчас пилотов готовят в Украине и их уровень квалификации достаточно высокий.

Больше шаров одновременно можно увидеть на фестивалях, в частности в Каменце-Подольском, где можно одновременно увидеть около 20 аппаратов, а также гостей из Польши.

Индивидуальный полет стоит 7 тысяч гривень с двух человек, полет в группах из 4 или 6-ти человек стоит по 2200 гривень с каждого.

Больше всего аэростатов летает в Киеве, Львове, Харькове, чуть меньше - в Днепре, Одессе и Херсоне.

"Три украинских пилота входят в 50-ку лучших в мире ", - рассказывает президент федерации воздухоплавания Украины.