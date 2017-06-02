Европейские партнеры готовы предоставить Украине 50 миллионов евро для реформы управления госфинансами - Минфин

Европейские партнеры готовы предоставить Украине 50 миллионов евро для реализации реформы управления государственными финансами.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов на странице в соцсети Facebook со ссылкой на итоги встречи министра Александра Данилюка с делегацией Евросоюза во главе с послом ЕС в Украине Хьюгом Мингарелли.

Как отмечается в сообщении, реформа рассчитана на 2018-2021 годы и предполагает имплементацию Стратегии реформирования системы управления государственными финансами, разработанной Минфином и утвержденной правительством в начале февраля этого года.

В частности, предусматривается создание Службы финансовых расследований, повышение эффективности государственных расходов, развитие современной и справедливой налоговой и таможенной систем, усиление институциональной и кадровой способности в сфере государственных финансов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 25 мая утвердил план мероприятий по реализации Стратегии реформирования системы управления госфинансами Украины на 2017-2020 годы, который позволит сократить дефицит сектора общегосударственного управления и снизить темпы прироста государственного долга в среднесрочной перспективе и удерживать их на приемлемом уровне, а также обеспечить последовательность бюджетной и налоговой политики, повысить качество предоставления государственных услуг и эффективность государственных инвестиций при обеспечении более рационального использования ресурсов.