Гройсман призвал страны Балтии поддержать предоставление Украине дополнительных торговых преференций от ЕС

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал глав правительств стран Балтии - Латвии, Литвы и Эстонии - поддержать предоставление нашей стране дополнительных торговых преференций от Европейского Союза.

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Об этом Гройсман заявил на втором Украинско-Балтийском форуме премьер-министров в Киеве.

«Мы просим вас обеспечить Украине поддержку на уровне ЕС для предоставления дополнительных торговых преференций», - сказал он.

По словам премьера, Украина и страны Балтии имеют большой потенциал экономического сотрудничества.

«Важно развитие экономических взаимосвязей со странами Балтии, по каждой стране есть потенциал увеличения товарооборота, инвестиционной деятельности», - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2016 года Еврокомиссия поддержала предложение Украины расширить квоты на экспорт украинского зерна, томатов, меда, удобрений, обуви, материалов и металлопродукции. Квоты будут увеличены на три года. Однако это решение в комплексе должен утвердить Европарламент, а также страны - члены ЕС.

В декабре 2016 года Украина призвала Европарламент принять это решение, поскольку, по расчетам Министерства экономразвития и торговли, оно позволит увеличить объем украинского экспорта в ЕС на 100-150 млн долл.

Глава Представительства Украины при Европейском Союзе, посол Николай Точицкий прогнозирует, что Европейский парламент уже в конце апреля может принять предложение Европейской комиссии по увеличению торговых преференций для Украины.