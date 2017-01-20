ЕБРР выдал кредит на расширение деятельности западноукраинской сети супермаркетов

Один из ключевых кредиторов корпоративного сектора украинской экономики - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит кредит на расширение деятельности на сумму 135 млн грн ведущему продуктовому ритейлеру группе «Рукавичка», который осуществляет управление 110 магазинами в Западной Украине.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе банка, этот проект поддерживается Европейским Союзом в рамках инициативы EU4Business, одной из целей которой является облегчение доступа к более долгосрочному финансированию для малых и средних предприятий в странах зоны свободной торговли с ЕС.

«Кредит ЕБРР со сроком погашения 6 лет поможет «Рукавичке» в реализации ее инвестиционной программы, предусматривающей открытие 42 новых магазинов в Западной Украине до конца 2018 года, модернизацию и повышение энергетической эффективности, а также расширение логистического центра. Это поспособствует улучшению сервиса и продаж товаров потребителям, и в то же время простимулирует развитие экономики в стране», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению банка, также предусматривается предоставление стимулирующего гранта группе «Рукавичка» на сумму почти 200 000 долл. для мероприятий по энергоэффективности, в том числе на установку систем рекуперации тепла и котлов на биомассе, а также замену существующих холодильных компрессоров и другого оборудования в магазинах сети «Рукавичка».

Справка УНИАН. «Рукавичка» - сеть магазинов самообслуживания во Львовской области. Общее количество торговых объектов - около 100. Входит в структуру торгово-производственной компании «Львовхолод», одного из крупнейших ритейлеров в Западной Украине.

ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 года банк взял на себя обязательства по предоставлению более чем 12 млрд евро в рамках 377 проектов.