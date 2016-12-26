ЕБРР выделит Ивано-Франковску кредит на закупку троллейбусов и модернизацию инфраструктуры

Один из ключевых кредиторов корпоративного сектора украинской экономики – Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделяет коммунальному предприятию "Электроавтотранс", оказывающему услуги общественного транспорта в Ивано-Франковске, кредит на сумму до 8 миллионов евро на закупку 35 новых низкопольных троллейбусов, реконструкцию и модернизацию троллейбусного депо, а также расширение существующей сети электротранспорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе банка, предоставляемый кредит будет сопровождаться грантом на сумму до 1 миллиона евро из специального фонда акционеров ЕБРР.

В сообщении отмечается, что новые троллейбусы, которые будут закуплены в 2017 году, будут на 25% эффективнее, чем существующие, большинство из которых полностью изношены. Кроме того, новый подвижной состав будет более энергоэффективным и экологичным.

Проект реализуется в рамках утвержденной ЕБРР в 2015 году программы развития общественного транспорта в Украине, целью которой является замена стареющего городского транспорта новым и экологичным.

Читайте такжеЕвропейские троллейбусы могут появиться в Мариуполе уже до конца года

Как сообщал УНИАН, 21 декабря ЕБРР сообщил о намерении выделить коммунальному предприятию "Кременчугское троллейбусное управление" (КТУ, Полтавская обл.) кредит на сумму до 8 миллионов евро на закупку 50 новых низкопольных троллейбусов, запасных частей к ним и ремонтно-диагностического оборудования.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя обязательства по предоставлению почти 12 миллиардов евро в рамках 369 проектов.