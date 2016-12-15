Круглый стол в рамках проекта #EUkraine "Новый закон об электроэнергетике: чего ждать потребителям?" (трансляция)

Мероприятие проводится в рамках совместного с представительством Европейского Союза в Украине проекта «#EUkraine» с целью популяризации возможностей малого и среднего бизнеса как внутри страны, так и на европейском рынке.

Во время круглого стола планируется обсудить следующие вопросы:

- Какие реформы будут проведены в энергетическом секторе в случае принятия нового закона об энергетике?

- Каким образом будет работать новая модель рынка электроэнергии: ее плюсы и минусы?

- Появится ли конкуренция на рынке электроэнергии?

- Получит ли потребитель право выбора поставщика и приведет ли это к удешевлению электроэнергии?

- Как изменится сотрудничество Украины и ЕС после принятия нового закона о рынке электроэнергии.

Участие в круглом столе принимают представители посольства ЕС в Украине, чиновники из Кабмина, руководители украинских энергетических компаний и ассоциаций.

Приглашены к участию: Иоганнес Баур, первый советник, руководитель отдела программ внешней помощи "Энергетика, транспорт, окружающая среда", Представительство ЕС в Украине; Хосе Мануэль Хернандез Мартинез, первый секретарь, Программа «Конкурентная политика и энергетические рынки», Представительство ЕС в Украине; начальник отдела нормативно-правового обеспечения реформирования рынка электроэнергии Департамента электроэнергетического комплекса Минэнергоугля Украины Виктория Гнатовская; замначальника Управления по вопросам функционирования и реформирования электроэнергетического сектора Минэнергоугля Украины Ольга Бусловец; член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики Владимир Евдокимов; руководитель департамента по регуляторной политике ДТЭК Юлия Носулько; директор Центра по внедрению новой модели рынка - советник президента ГП «НАЭК «Энергоатом» Сергей Бедин; и.о.директора ГП "НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, руководитель проектов и программ ГП "НЭК "Укрэнерго" Андрей Немировский; директор департамента возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Дмитрий Коваленко; гародний депутат Украины Ольга Белькова, Комитет Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности; руководитель сектора «Энергетика» Офиса эффективного регулирования (BRDO), председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Алексей Оржель; вице-президент Центра исследований корпоративных отношений Вячеслав Бутко; член Президиума Ассоциации операторов распределительных электрических сетей Сергей Дубовик; эксперт по вопросам энергетики Центра Разумкова Сергей Дяченко; директор по институциональному развитию Ассоциации «Украинский ядерный форум» Алексей Ананенко; президент ВОО «Энергетическая Аосциация Украины» Василий Котко; представители компании DiXi Group.