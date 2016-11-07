Изготовление украинской обуви ручной работы стало прибыльным бизнесом (видео)
11:26, 07 ноября 2016Евробизнес
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Обувь ручного изготовления всегда была синонимом качества и престижа. Таким принципом руководствовалась украинка, которая основала собственное ателье.
Кадр из видео Телеканал 2+2
"Качаровська ателье" возглавляют мать и дочь. Они гордятся обувью, которую моделируют и изготавливают. Уверены, что она способна составить достойную конкуренцию итальянской.
Читайте такжеПервый старт-ап по пошиву платьев, вышедший на украинский массовый рынок одежды (видео)При этом первые пошитые владелицей бизнеса пары обуви она продавала в 90-х просто на рынке. Сейчас же этот украинский производитель наладил производство и сбыт на высоком уровне.
Для изготовления одной пары требуется более 200 манипуляций и около 8 недель работы. Почти все материалы закупаются в Европе, чтобы обеспечить высокое качество.
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