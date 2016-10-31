При поддержке ЕС на Львовщине восстанавливают древнее ремесло – ковроделие

Здесь планируют восстановить древнее ремесло – ковроделие, которым по праву славился край. Посетители увидели мастерские и выставочные залы, а также вновь созданный музей ковроделияи ткачества Глинян.

Более того, комплекс «МОЗАИКА» содержит конференционные залы, учебные аудитории и качественный хостел на 30 мест, ведь здесь стремятся соединить современные технологии с лучшими традициями.

Реконструкция и ремонт здания осуществлялись при финансовой поддержке ЕС в рамках проекта «Создание многофункционального учебно-производственного комплекса трансформерного типа «МОЗАИКА». На первом этапе были заменены крыша, окна, двери, коммуникации здания, а также установлено автономную котельную. На следующем этапе проекта комплекс будет обустроен мебелью и техникой.

Татьяна Шульга, секторальный менеджер в сфере регионального развития, молодежи и культуры Представительства ЕС в Украине, во время своего выступления отметила: «Европейский Союз уделяет большое внимание сохранению культурного разнообразия, и этот проект является подтверждением преданности ЕС своим принципам. Мы надеемся, что восстановление древнего ремесла в г.Глинян поможет не только возродить культурные традиции города, но в долгосрочной перспективе будет способствовать устойчивому росту региона».

Первый заместитель председателя Львовской областной государственной администрации Ростислав Замлинский отметил: «Считаю, что учебно-производственный комплекс трансформерного типа «МОЗАИКА» станет качественным интеллектуальным старт-площадкой, где можно будет получить новые знания, навыки, профессии для всех возрастных групп населения. Это очень важно для развития региона».

Справка:

Проект ЕС «Создание многофункционального учебно-производственного комплекса трансформерного типа «МОЗАИКА» выполняется в рамках грантового соглашения между Представительством ЕС и Глинянским городским советом. Срок реализации проекта составляет 24 месяца. Общая стоимость проекта составляет более 483 тыс. евро, на 90% проект финансируется ЕС в рамках программы «Поддержка политики регионального развития в Украине». Благотворительная организация «Фонд развития Глинян» также предоставляет средства для реализации проекта.