Веб-камера Petcube для домашних любимцев украинского производства покоряет США и Азию (видео)

Petcube - это успешный бизнес-проект, который покорил США, Европу и Китай. С помощью устройств Petcube люди могут не только наблюдать за своими любимцами в свое отсутствие, а сегодня даже звонить и общаться с ними.

Все начиналось все с того, как Александр Нескин, программист из Днепра, завел собаку и, чтоб на собственные глаза увидеть, что пес делает в отсутствие хозяина, установил дома камеру.

«Когда я увидел, что постоянно, когда я иду, он (пес, - ред.) подходит к двери и скребется, обращая на себя внимание, я понял, что нужно с этим что-то делать», - рассказал соучредитель Petcube Александр Нескин.

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Сначала, во время разработки Petcube, программисты не имели даже собственного офиса, поэтому работали в кафе. А уже в 2013 году за 42 дня получили прибыль в 250 тысяч долларов, что позволило сделать большой заказ в Китае.

«В Украине мы можем делать все. Ментально мы по какой-то причине себя ограничиваем», - говорит Александр Нескин.

Сегодня крупнейшим рынком для Petcube является США и Азия, а устройство продается в 400 магазинах и стоит 200 долларов.

«Цель Petcube – дать людям возможность быть на связи со своим животным», – говорит операционный директор Petcube Александр Давыденко.