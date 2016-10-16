Первый старт-ап по пошиву платьев, вышедший на украинский массовый рынок одежды (видео)

Первый магазин основательницы бренда открыли в Бердичеве в 2010 году. Стартовый капитал составлял 4 тысячи долларов. На эти деньги купили две швейные машины, наняли швею и конструктора.

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В 2012 – арендовали цех площадью 30 кв.м. Тогда же запустили интернет-магазин и первый магазин в Киеве. Несколько лет бизнес не приносил прибыли. Но сделали ставку на качественные ткани, хороший пошив и продвижение в интернете.

К 2015 году производство расширилось до 1000 кв. м, расширился шоу-рум, открылся еще один магазин в Киеве.

Несмотря на то, что одежда на 80% состоит из импортной ткани и фурнитуры, бренд пытается определять доступные цены, что и превратило старт-ап в первый украинский масс-маркет.

Сейчас у бренда есть четыре магазина в Киеве, один в Одессе. Также одежду оптом поставляют в Германию, Автрию, Словакию, Польшу, США, Казахстан, Азербайджан и Канаду. Ольга Фреймут, Катя Осадчая, Джамала и Вера Брежнева часто появляются на экране в одежде от этого бренда. А в 2014 году желтое платье надела и Марина Порошенко.