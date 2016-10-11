Кабмин утвердил порядок подготовки и реализации проектов Twinning в Украине

Кабинет министров Украины утвердил порядок инициирования, подготовки и реализации проектов Twinning в Украине.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.

Председатель Национального агентства по вопросам государственной службы Константин Ващенко на заседании отметил, что проект позволит государственным органам активнее участвовать в программах Twinning, усилить свою институциональную способность.

Он уточнил, что документ согласован с заинтересованными государственными органами.

Twinning - это инструмент институциональной перестройки и новая форма непосредственного технического сотрудничества между органами власти стран-членов ЕС и стран-бенефициаров. Цель Twinning - помочь странам-бенефициарам улучшать и усиливать административное функционирование органов государственной власти, их структуру, человеческие ресурсы, управленческий потенциал, что должно способствовать аппроксимации acquis communautaire (законодательство ЕС).

Инструмент Twinning содержит рамки, которые регулируют сотрудничество между государственным органом (бенефициаром) и органом-партнером от страны-члена ЕС. Вместе они разрабатывают и внедряют проект Twinning в стране-бенефициаре.

Определяющей чертой проекта Twinning является непосредственный обмен специфическим опытом в отдельно взятой сфере государственного регулирования с целью внедрения норм и стандартов ЕС, передача “ноу-хау” и передовой практики между государственными органами стран-членов ЕС и их партнерами-бенефициарами, приобретение уникального национального опыта.