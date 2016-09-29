Закарпатские морозостойкие киви готовятся покорять Европу и Америку (видео)

В рамках совместного проекта с Еврокомиссией ТСН продолжает рассказывать об успешном украинском бизнесе.

Местный житель Генрих Стратон начал выращивать морозостойкие киви 15 лет назад. Сначала даже ученые не могли поверить, что в Украине возможно вырастить такие экзотические плоды.

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Украинские киви в состоянии выдержать тридцатиградусные морозы, а плодоносят так обильно, что хозяева делают "зеленое" варенье, маринады и даже алкоголь, чтобы урожай не пропал.

Сейчас в теплице у Стратона 50 тысяч саженцев киви, часть из которых планируется отправить в США, Канаду и Европу, а остальные – останутся украинским покупателям.

Все, что нужно для выращивание украинских киви – постоянный полив и никаких пестицидов.

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Кроме того, фермер уже высадил первую украинскую киви-плантацию, плоды на которой планируется получить через 4 года.

Местные жители уже уверены, что украинские киви на вкус не хуже испанских или эквадорских и вполне могут стать визитной карточкой новой Украины.