Сделано в Украине: появилось видео первого полета нового отечественного высокоскоростного вертолета

Украинская компания Softex-Aero, которая расположена в Киевской Области и является одним из крупнейших частных предприятий аэрокосмической промышленности Украины, разработала концепт высокоскоростного вертолета VV-2 в мае 2016, отмечает Defence-blog.com.

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Двухместный летательный аппарат с тандемным расположение экипажа способен обеспечивать мощность в 190 л.с./140 кВт в крейсерском режиме и 245 л.с. / 180 кВт в режиме взлета и посадки.

Максимальная скорость полета 240 км/час.

VV-2 оснащается самой современной авионикой и системами управления.