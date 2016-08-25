Посол ЕС озвучил пять главных задач для Украины

Об этом он сказал на встрече с журналистами, передает "Европейская правда".

"Ключевой вопрос, стоящий перед страной – децентрализация. Даже если отойти от конституционных изменений. Надо сделать, чтобы люди отошли от пагубной привычки к вертикали власти, когда все ждут указаний сверху. Люди должны брать на себя полномочия, должны быть проектно-ориентированными".

Второй задачей он назвал борьбу с коррупцией.

"Вы должны относиться серьезно к вопросу борьбы с коррупцией. Коррупция – это не только вопрос вывода денег из государства, это что-то больше похожее на ментальную болезнь. Это проблема, которая начинается в голове, а не в кармане. Это, в конце концов, вопрос этики, отношения к тому, что вы являетесь гражданами".

На третьем месте посол назвал политическую реформу в Украине.

"Должно произойти изменение избирательного кодекса и политической системы. Система должна быть изменена таким образом, чтобы сделать политиков подотчетными, чтобы что-то зависело от того, выполняют ли они свои обещания или нет.

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Из-за отсутствия такой системы выборы не приводят к изменениям к лучшему. И именно поэтому у вас нет настоящей партийной системы – есть группы людей, которые ориентируются на лидера", - заявил Томбинский.

"Четвертое – это активизация экономики, с увеличением веса малого и среднего бизнеса", - заявил он. К этому приоритету посол, в частности, относит дерегуляцию, и борьба с монополиями, эффективное использование ЗСТ с ЕС.

"И пятое – вы должны усилить внутриукраинский диалог. Должно быть примирение украинцев с украинцами. Стране крайне нужна внутренняя интеграция – и это то, что не достичь никакими законами.

К сожалению, этому вопросу сейчас уделяется слишком мало внимания", - считает Томбинский.

"Лишь пять приоритетов, и на мой взгляд, этого достаточно", - добавил он.