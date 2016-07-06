Украина не использовала квоты на поставки мясомолочных продуктов в ЕС из-за дорогой сертификации

Об этом сообщила пресс-служба ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса».

«За весь период действия торговой части Соглашения о ПВЗСТ (полная и всеобъемлющая зона свободной торговли – УНИАН) не использовались квоты на говядину, свинину (основная и дополнительная), яйца и альбумины (основная и дополнительная), сливочное масло и молочные пасты, молоко, сливки, сгущенное молоко и йогурты, сухое молоко. Основной причиной этого является отсутствие у украинских производителей мяса и молочных продуктов европейских сертификатов соответствия качества продукции в основном из-за высокой стоимости проведения процедуры сертификации», - говорится в сообщении.

В ассоциации отметили, что в первом полугодии 2016 года Украина полностью использовала квоты на беспошлинный экспорт продукции в ЕС по девяти группам сельскохозяйственных товаров: мед, сахар, крупы и мука, солод и пшеничная клейковина, обработанные томаты, виноградный и яблочный соки, овес, пшеница и кукуруза.

Основная квартальная квота по мясу птицы и полуфабрикатам была закрыта как в первом, так и во втором квартале текущего года.

Следующими по состоянию закрытия квот идут ячмень, ячменная мука и гранулы (закрыта на 31%), глюкоза и сироп глюкозы (18,8%), отруби и отходы кукурузные (18,6%), ячмень (16, 4%), крахмал (8,8%), обработанная продукция из сахара (8,1%), этанол (4,6%), обработанная продукция из зерновых (1,9%), продукты питания (0,2%) и сахарная кукуруза (0, 2%).

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день европейские сертификаты имеются только у 12 украинских переработчиков молока: у десяти еврономера начали действовать с 10 января 2016 года, еще у двух – с 26 апреля. Одну пробную поставку пока провела только одна компания.

Квоты на экспорт сельскохозяйственной продукции в Европейский Союз, предусмотренные Соглашением об ассоциации, являются тарифными и означают лишь объем товаров, который может быть поставлен без пошлин.

В 2015 году Украина экспортировала некоторые продукты, превысив квоты, - например, мед (в прошлом году Украина превысила свою тарифную квоту по этому продукту в четыре раза), сок (тарифная квота превышена в семь раз), кукурузу (тарифная квота превышена почти в 20 раз).