Украинское предприятие провело первую поставку молочной продукции в ЕС по беспошлинной квоте

«Группа компаний «Молочный альянс» провела первую в истории современной Украины поставку в ЕС в рамках установленных для нашей страны годовых квот на экспорт молока и молочной продукции. Продукция была произведена на Золотоношском маслодельном комбинате, который имеет сертификацию Еврокомиссии. Первая партия в объеме 20 тонн была экспортирована в Польшу», - говорится в сообщении.

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В пресс-службе отметили, что в ближайшее время компания отправит в Польшу еще 80 тонн сухого молока.

Как сообщал УНИАН, в апреле «Молочный альянс» уже проводил пробную поставку молочной продукции в ЕС по заказу компании «Украинский торговый дом «Надежда» из города Варна (Болгария) с уплатой всех таможенных сборов.

На сегодняшний день 12 украинских переработчиков имеют разрешение на экспорт молочной продукции в ЕС: у десяти еврономера начали действовать с 10 января 2016 года, еще у двух – с 26 апреля.

С начала действия экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС в 2014 году Украина не использовала квоты на беспошлинные поставки молочной продукции. Квоты на экспорт сельскохозяйственной продукции в Европейский Союз, предусмотренные Соглашением об ассоциации, являются тарифными и означают лишь объем товаров, который может быть поставлен без пошлин.

В 2015 году Украина экспортировала некоторые продукты, превысив квоты, - например, мед (в прошлом году Украина превысила свою тарифную квоту по этому продукту в четыре раза), сок (тарифная квота превышена в семь раз), кукурузу (тарифная квота превышена почти в 20 раз).