Внедрение системы электронного учета древесины в Украине позволит прекратить незаконные рубки – Гослесагентство

«Это не только шаг в борьбе с коррупцией, это позволит создать все условия для всестороннего контроля за оборотом древесины. В Евросоюзе действует Регуляция №995, которая запрещает импорт в ЕС древесины и изделий из нее, если происхождение сырья не будет доказано. К тому же стремимся в украинской лесной отрасли», - цитирует пресс-служба и.о. главы Гослесагентства.

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Согласно сообщению, сейчас сертификаты на древесину выдаются территориальными органами Гослесагентства. У ведомства есть сутки на то, чтобы проверить подлинность документов контрагента.

«За такое короткое время просто физически невозможно это сделать. В результате, если есть все подписи, все печати, мы просто обязаны выдать сертификат, поскольку за ложную информацию несет ответственность тот, кто подает документы», - сказала Юшкевич.

По ее словам, так происходит узаконивание вырубленной без разрешения древесины. Истинное происхождение дерева удается выяснить только правоохранительным органам, в случае, если они обнаружат определенные нарушения со стороны владельца древесины.

Как сообщал УНИАН, Гослесагенство планировало внедрить систему электронного учета древесины с 1 июля, однако система еще не работает.

В 2015 году лесная охрана зафиксировала более 1,7 тыс. незаконных рубок, объем которых составил 24,1 тыс. куб. м, что принесло государству 84,7 млн грн убытков. За нарушения Гослесагентство привлекло к дисциплинарной ответственности 1086 должностных лиц и уволило 108 служащих, в том числе некоторых руководителей лесозаготовительных предприятий.

В управлении Гослесагентства находятся 73% лесов страны. Остальные 27% принадлежат другим лесопользователям, которые, по официальным данным, в год рубят около 1,5 млн кубометров леса.