В Минфине назвали условия получения макрофинансовой помощи от ЕС

Для получения Украиной следующего транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза, Верховная Рада должна рассмотреть и принять как можно скорее ряд законопроектов, в частности о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, и о службе в органах местного самоуправления.

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Согласно сообщению пресс-службы Министерства финансов, об этом сообщил заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Буца в ходе второго заседания Комитета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, где обсуждались вопросы экономики и отраслевого сотрудничества.

Буца подчеркнул, что Минфин продолжает активно работать с Европейской комиссией, Всемирным банком с привлечением экспертов SIGMA с целью пересмотра и обновления стратегии управления публичными финансами и соответствующего плана действий.

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"Мы ожидаем, что пересмотр и обновление стратегии управления публичными финансами будет завершен до конца сентября 2016 года. Встреча и обсуждение в рамках Комитета ассоциации Украина-ЕС - это прекрасная возможность придать новый импульс этому процессу, с привлечением международных партнеров и негосударственных субъектов ", - отметил Юрий Буца.

Как сообщал УНИАН, после революции достоинства ЕС предоставляет финансовую помощь на поддержку процесса стабилизации и реформ в Украине (3,4 млрд евро макрофинансовой помощи, 900 млн евро двусторонней помощи на развитие, 500 млн евро региональной помощи, 50 млн евро ради стабильности и мира, 60 млн евро гуманитарной помощи). Эта помощь направляется на важные сферы, в частности, на борьбу с коррупцией, судебную реформу и реформу государственного сектора, а также на экономическую реформу и развитие частного сектора.