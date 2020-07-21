Глава партии "Слуга народа" отметил, что они объявят кандидатов, "как только придет время".

Партия "Слуга народа" будет выдвигать кандидатов в мэры во всех областных центрах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель партии "Слуга народа", первый заместитель главы фракции "СН" Александр Корниенко.

Он отметил, что партия "Слуга народа" будет иметь кандидатов "во всех 1460 громадах". "Кандидаты в мэры будут во всех областных центрах", - добавил Корниенко.

Читайте также"Прабабушка жила на Молдаванке": Тищенко рассказал, будет ли идти в мэры Одессы

По его словам, в партии объявят кандидатов, "как только придет время". "Если мы их не объявили, то время еще не пришло. Через неделю-две начнут появляться новости о кандидатах, мы начнем их представлять в этих городах", - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, в "Слуге народа" считают высокими шансы нардепа и экс-актера "95-го квартала" Юрия Корявченкова победить в выборах на должность мэра Кривого Рога, если он будет баллотироваться.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram