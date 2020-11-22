Нарушения избирательного законодательства зафиксировали на одном из избирательных участков в Лычаковском районе и двух избирательных участках в Сыховском районе Львова.

Во Львове полицейские открыли три уголовных производства по фактам подписания представителями участковых избирательных комиссий протоколов о подсчете голосов избирателей до завершения волеизъявления граждан, подсчета голосов и окончательного заполнения этих протоколов.

Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

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Отмечается, что сегодня, 22 ноября, следователи открыли производство по результатам проверок сообщений о нарушениях избирательного законодательства на одном из избирательных участков в Лычаковском районе и двух избирательных участках в Сыховском районе Львова.

Три уголовных производства открыты по ч. 4 ст. 158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины.

"Во всех трех случаях полицейские предварительно установили, что представители участковых избирательных комиссий подписали протоколы о подсчете голосов избирателей до завершения волеизъявления граждан, подсчета голосов и окончательного заполнения указанных протоколов", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Проводятся досудебные расследования, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествий.

Выборы 2020 в Украине: новости

В воскресенье, 22 ноября, проходит второй тур выборов городских голов в 11 украинских городах.

Мэров выбирают в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Львове, Дрогобыче (Львовская область), Николаеве, Полтаве, Ривном и Черкассах.

Во Львове 22 ноября проходит голосование второго тура выборов мэра, в который вышли действующий мэр Андрей Садовый и представитель "Европейской солидарности" Олег Синютка.

Гражданская сеть ОПОРА сообщала о ряде нарушений во время волеизъявления в городах, где 22 ноября проходит голосование за мэров.

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Автор: Светлана Макринская