Выборы 2020 - УП: Марину Порошенко хотят подать первой в списке ЕС в Киевсовет / УНИАН
Жена пятого президента Марина Порошенко может оказаться первой в списке партии «Европейская солидарность» в Киевский горсовет.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на два независимых друг от друга источника.
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По словам собеседников, партия будет делать ставку на большую фракцию в горсовете Киева, где у нее значительно больше шансов: рейтинг колеблется в пределах 14-15% поддержки, и это второй результат сразу после политсилы Кличко.
«Фишкой» будет то, что агитировать за своих соратников будет лично Порошенко. А на первый номер столичного списка "ЕС" планируют его жену – Марину», – цитирует издание собеседника.
Местные выборы в Украине 2020: новости
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