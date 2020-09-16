Партия будет делать ставку на большую фракцию в горсовете Киева.

Жена пятого президента Марина Порошенко может оказаться первой в списке партии «Европейская солидарность» в Киевский горсовет.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на два независимых друг от друга источника.

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По словам собеседников, партия будет делать ставку на большую фракцию в горсовете Киева, где у нее значительно больше шансов: рейтинг колеблется в пределах 14-15% поддержки, и это второй результат сразу после политсилы Кличко.

«Фишкой» будет то, что агитировать за своих соратников будет лично Порошенко. А на первый номер столичного списка "ЕС" планируют его жену – Марину», – цитирует издание собеседника.

Местные выборы в Украине 2020: новости

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очедных местных выборов на 25 октября (№3809).

Выборы депутатов Донецкого и Луганского областных советов не назначили в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов.

30 августа Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября.

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Автор: Яна Ставская