Дячук: Наука обезопасит от манипуляций / фото 24tv.ua

Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института экономики и прогнозирования НАН Украины, председатель комитета Профессиональной ассоциации экологов Украины Александр Дячук, пишет "Гордон".

"Наука обезопасит от манипуляций. Можно разбивать все манипуляции в пух и прах, если требовать аргументацию и ссылки на источники", – сказал ученый.

Он отметил, что если те или иные проблемы будут рассматриваться комплексно, то манипулировать экологической тематикой политикам будет сложно.

Местные выборы в Украине 2020

  • Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

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Автор: УНИАН