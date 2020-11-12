Черновицкая городская ТИК продолжает работу практически в круглосуточном режиме.

Центральная избирательная комиссия внесла изменения в состав Черновицкой городской ТИК Черновицкой области.

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК, соответствующее решение принято сегодня на очередном заседании.

Теперь эта комиссия продолжает работу практически в круглосуточном режиме.

В ЦИК напомнили, что во время приема избирательных документов от участковых избирательных комиссий Черновицкая городская ТИК решила провести повторный подсчет голосов избирателей, в частности, на 20 избирательных участках по выборам депутатов Черновицкого областного совета, Черновицкого районного совета, Черновицкого городского совета, а также Черновицкого городского головы.

"До 3 ноября 2020 года эта ТИК не установила итоги голосования и результаты выборов и голосования по соответствующим видам местных выборов", - говорится в сообщении.

По состоянию на вечер 10 ноября эта ТИК провела повторный подсчет голосов на 13 участках по выборам городского головы, на 11 - по выборам депутатов районного совета и депутатов городского совета, 13 - по выборам депутатов областного совета.

Сегодня указанная комиссия осуществила повторный подсчет голосов еще на двух участках по выборам депутатов городского совета и одном участке по выборам депутатов областного совета.

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"На смену своего решения о повторном подсчете голосов ТИК решила учесть сведения протоколов о подсчете голосов избирателей на остальных из 20 избирательных участков по выборам депутатов районного совета, городского совета и выборов городского головы, что позволило установить итоги голосования по выборам депутатов Черновицкого райсовета, результаты голосования и выборов соответственно по выборам Черновицкого городского головы и депутатов Черновицкого горсовета. Таким образом, по состоянию на 20 часов остается осуществить", - отметили в ЦИК.

Местные выборы в Украине: что происходит в Черновцах

В Черновцах из-за судебных исков и пересчета голосов затягивается установление результатов местных выборов. Процесс тормозят судебные иски партий, инфицирование членов ТИК коронавирусом и пересчет голосов избирателей более чем на 50 участках.

В частности, на прошлой неделе ТИК приняла решение о проведении пересчета голосов с 21-й участковой избирательной комиссии. По состоянию на утро 9 ноября члены комиссии успели пересчитать бюллетени на десяти из этих участков.

Политические партии "Единая альтернатива" и "Европейская солидарность" выразили возмущение из-за ситуации в городской ТИК. Они заявили, что "местные элиты продолжают давление на городскую избирательную комиссию, а также делают все, чтобы отсрочить проведение второго тура выборов мэра Черновцов".

6 ноября был конечный срок объявления окончательных результатов местных выборов территориальными избирательными комиссиями.

Согласно результатам параллельного подсчета голосов предвыборными штабами нескольких партий, в Черновицкий горсовет могут войти семь политических сил.

Также, по предварительным результатам выборов, ни один из кандидатов на должность городского головы Черновцов в первом туре выборов не получил поддержку более 50% избирателей. Таким образом, во второй тур могут войти кандидат от "Единой альтернативы" Роман Кличук и представитель "Команды Михайлишина" Виталий Михайлишин.

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Автор: Тамара Отовская