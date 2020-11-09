По результатам местных выборов, состоявшихся 25 октября, в Днепропетровский областной совет прошли 7 партий, преодолев барьер в 5%.
Об этом сообщили в областной территориальной избирательной комиссии.
В частности, политическая партия «Слуга Народа» набрала 22,92% голосов, «Оппозиционная платформа «За жизнь» - 20,31%, партия «Пропозиция» - 12,62%, «Блок Вилкула «Украинская перспектива» - 11,82%, «Европейская солидарность» - 9,06%, «Гражданская сила» -5,95%, «Батькивщина» - 5,12%.
Не преодолела проходной барьер «Партия Шария» (3,97%), «За будущее» (3,86%), «Наш край» (2,76%), «Свобода» (1,61%).
- Всего в Днепропетровском областном совете насчитывается 120 депутатов.
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