Наблюдатели считают, что это может свидетельствовать о контроле хода выборов, а также о материальном стимулировании за голоса.

В Одессе на прошлых местных выборах зафиксировано голосование избирателей за одного из кандидатов нетипичными обозначениями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявила координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Одесской области Анастасия Матвиенко.

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По ее словам, 15 ноября наблюдатели сразу на нескольких избирательных участках фиксировали, что люди напротив фамилии одного из кандидатов ставили нетипичные обозначения - буквы и цифры.

Как отметила Матвиенко, при этом на каждом участке, где были зафиксированы такие случаи, использовался свой уникальный набор символов.

"Нетипичные обозначения в избирательном бюллетене не являются единичными; однако в то же время они одинаковы в пределах одного избирательного участка, и могут свидетельствовать, что за волеизъявлением избирателей осуществляется определенный контроль. И, вероятно, осуществляется стимулирование избирателей к посещению избирательного участка и голосованию",- сказала Матвиенко.

Она также отметила, что данный факт должен стать предметом рассмотрения правоохранительных органов.

Второй тур выборов мэра Одессы

15 ноября в Одессе проходил второй тур выборов городского головы.

Во второй тур вышли действующий мэр Одессы Геннадий Труханов, 1965 г. р.., (кандидат от партии «Доверяй делам") и депутат Верховной Рады Николай Скорик, 1972 г. р.. ("Оппозиционная платформа-за жизнь").

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Автор: Лариса Козовая