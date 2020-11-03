У виборах пора поставити жирну крапку, наголошують в місцевій організації партії.

“Слуга Народа” призвала территориальную избирательную комиссию в Мариуполе не нарушать закон и потребовала огласить официальные результаты выборов.

Об этом лидер местной организации партии Ксения Сухова заявила на брифинге в Украинском доме.

“После провала на местных выборах и многочисленных попыток фальсификаций, ОПЗЖ уже через суды затягивали оглашение официальных результатов. Не вышло. Донецкий окружной административный суд отклонил все их требования и уже трижды установил, что оснований для пересчета голосов и отмены решений районных избирательных комиссий в Мариуполе нет”, – заявила Сухова.

Так же Ксения Сухова потребовала уважать выбор мариупольцев и указала на наличие всех законных оснований для оглашения результатов выборов в Мариупольский городской совет уже сегодня.

“Мариупольцы сделали свой выбор. Теперь задача городской избирательной комиссии зафиксировать этот выбор в рамках законодательства и официально объявить результаты. Есть итоговый протокол мариупольского горизбиркома, подписанный председателем. Мы требуем не затягивать с объявлением результатов. Это уголовное преступление. В выборах пора поставить жирную точку. Вновь избранный мэр и новый состав городского совета должны начинать работать и заниматься развитием Мариуполя”, – подчеркнула Сухова.

Напомним, по данным протоколов районных избирательных комиссий в Мариуполе “Блок Вадима Бойченко” получил 42,03% голосов, ОПЗЖ – 34,00%, “Партия Шария” – 7,90%, “Сила людей” – 6,2%, “Слуга Народа” – 5,1%.

Ранее стало известно, что Донецкий окружной административный суд несколько раз отклонял иски ОПЗЖ о пересчете голосов на ряде участков в Мариуполе.

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Автор: УНИАН