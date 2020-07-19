"Прабабушка жила на Молдаванке": Тищенко рассказал, будет ли идти в мэры Одессы

Нардеп не исключил такую возможность.

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко не исключил, что может баллотироваться в мэры Одессы. Но это возможно лишь в том случае, если решение примет президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом нардеп заявил, комментируя появившуюся в СМИ информацию о планах Офиса президента дать ему возможность участвовать в мэрской гонке, пишет издание "Рубрика".

По словам Тищенко, он - человек команды Зеленского, поэтому будет работать там, где это максимально важно для партии власти.

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"Пока ещё не знаю о новых креативных стратегиях Владимира Александровича. Но, он президент и ему виднее. Вы, журналисты, вечно все перекрутите в свою пользу. Будет принято решение об Одессе, буду работать в Одессе. Кстати, это мой любимый город номер 2. У меня прабабушка жила на Молдаванке (знаменитый одесский район, - УНИАН). Стадион, так стадион", - заявил Тищенко.

Как сообщал УНИАН, ранее в "Слуге народа" определились со своим кандидатом в мэры Киева - им стал не Тищенко, который претендовал на эту позицию.

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