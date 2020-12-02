Пидкурганный избран на должность председателя Дымерского поселкового совета.

Бывший судья Вышгородского районного суда Киевской области Владимир Пидкурганный избран председателем объединенной территориальной громады в этом районе.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook проект Всеукраинского объединения " Автомайдан" - Prosud.

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«Во время Майдана судья Пидкурганный лишал водительских прав участников автопробега в Межигорье. В 2018 году Пидкурганного уволили с должности судьи за совершение существенного дисциплинарного проступка (речь идет именно о решении в отношении активистов Майдана). Но вот в 2020 году - новая карьерная ступенька для экс-судьи. Он избран председателем Дымерского поселкового совета от партии «Слуга народа», - говорится в заметке.

Кроме того, на странице ОО «Типичный Дымер» в Facebook содержится информация о результатах первой сессии новоизбранного Дымерского поселкового совета. «Депутатами проголосовано за ежемесячное премирование для Владимира Пидкурганного: + 300% к окладу и надбавка 50% к окладу (оклад 11000 грн)», - говорится в заметке. Также отмечается, что за это решение не голосовали только 3 из 26 депутатов ОТГ.

Кто такие «Судьи Майдана»

Судьи Майдана - это судьи, которые выносили решения о запрете мирных собраний по всей Украине, о лишении прав на управление авто или штрафах за не остановку (почти все эти решения касались поездок активистов в Межигорье), о заключении под стражу и домашнем аресте активистов, которых задерживали во время акций протеста, и решения о применении админвзысканий за неповиновение правоохранителям или нарушение порядка организации мирных собраний.

Что известно о наказании

В прошлом году активисты подсчитали, что только 55 из 337 судей, которые принимали решения по делам активистов Революции достоинства, уволены за нарушения и незаконные действия.

Украинским законодательством предусмотрены правовые инструменты, которые позволяют увольнять и наказывать этих судей, однако из 337 судей Майдана лишь 55 уволены за нарушения и незаконные действия, и почти все они сегодня обжалуют решения об их увольнении.

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Автор: Дмитрий Хилюк