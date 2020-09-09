Киевская городская ТИК приняла "странное" решение о "нарезке" Киева на 13 округов, сообщил член политсовета ОПЗЖ.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" обратилась в суд из-за махинаций Киевской территориальной избирательной комиссии.

Об этом сообщил член политсовета ОПЗЖ Михаил Наконечный на своей странице в Facebook.

"Избирательный процесс в Киеве начался сразу с нарушений! Киевская городская ТИК приняла решение об образовании избирательных округов с нарушением сроков, а именно: 07.09.2020 г. А также приняла «странное» решение о «нарезке» Киева на 13 округов, при этом самый большой район Киева – Дарницкий – не поделили, а Святошинский, Днепровский и Деснянский – поделили, чем нарушили активные и пассивные избирательные права киевлян», – подчеркнул политик.

Член политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" добавил, что обратился в суд, чтобы решить этот вопрос.

"Обратился с иском к ОАСК. Продолжение следует!" - резюмировал Наконечный.

Напомним, скандал вокруг Киевской ТИК происходит из-за попыток провластных политсил отстранить от избирательного процесса те партии, которые не прошли в парламент. "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает против разделения Киева на 14 избирательных округов и требует оставить так, как и было – 10.

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Автор: УНИАН