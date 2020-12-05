Журналист Роман Сущенко был избран в Черкасский облсовет от партии "Европейская солидарность".

Бывшего политзаключенного Романа Сущенко избрали первым заместителем председателя Черкасского областного совета, депутатом которого он стал, баллотируясь на выборах от партии "Европейская солидарность".

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Об этом Сущенко сообщил в Facebook.

"4 декабря 2020 года во время сессии Черкасского областного совета большинство депутатского корпуса путем тайного голосования выразило мне искреннее доверие и избрало первым заместителем председателя этого органа местного самоуправления", - написал Сущенко.

Сущенко поблагодарил всех депутатов, поддержавших его кандидатуру.

Заключение Сущенко в России

ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, и обвинив в шпионаже.

4 июня 2018 года суд в Москве приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.

7 сентября 2019 года Сущенко вместе с другими 10 украинцами вернулся на родину в рамках обмена с РФ удерживаемыми лицами.

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Автор: Виталий Саенко