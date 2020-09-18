Всего с начала избирательной кампании полиция начала 34 уголовных производства относительно нарушений избирательного процесса, из них 9 - по факту подкупа избирателей.

За манипуляции с изменением избирательного адреса полиция расследует 10 уголовных производств.

Как сообщает Управление коммуникации Национальной полиции, об этом сегодня во время совещания заявил председатель Нацполиции Игорь Клименко.

Он отметил, что всего с начала избирательной кампании полиция начала 34 уголовных производства относительно нарушений избирательного процесса, из них 9 - по факту подкупа избирателей.

По словам Клименко, с 5 сентября ситуационные центры Нацполиции и регионов переведены на усиленный режим работы. На сегодня зарегистрировано 330 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

"Мощным фактором для осуществления махинаций по результатам голосования является использование упрощенного механизма изменения избирательного адреса. Из 98 тысяч случаев изменения места голосования накануне местных выборов около 30 тысяч привлекли внимание полиции аномальным увеличением количества избирателей на отдельных адресах избирательных участках. Сейчас начато 10 уголовных производств по этим фактам», - сообщил Клименко.

Местные выборы в Украине-2020

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.

Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юлия Янкевич