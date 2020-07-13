Рада выделила средства на проведение местных выборов

Деньги выделят из Фонда борьбы с COVID-19.

Верховная Рада направила на выборы народного депутата в округе № 208 в Черниговской области и местные выборы 1,3 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона "О внесении изменений в приложения № 3 и № 6 к закону "О государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно финансового обеспечения проведения выборов" (№ 3712) проголосовали 330 народных депутатов.

Как заявила народный депутат Леся Забуранная (фракция "Слуга народа"), согласно Конституции Украины, местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года.

По ее словам, основной проблемой в организации местных выборов является их финансовое обеспечение, поскольку часть средств по такому направлению была направлена в Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями.

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Как сказала Забуранная, принимая во внимание позицию Центральной избирательной комиссии, необходимо решить вопрос финансирования местных выборов и выборов народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 208 (Черниговская область).

Забуранная заявила, что "предлагается увеличить расходы ЦИК на 1,3 млрд грн и уменьшить на такую сумму Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19".

Законом предусмотрено увеличить расходы потребления общего фонда госбюджета на 1263 954,1 тыс. грн, в том числе по бюджетным программам 6731010 "Руководство и управление в сфере проведения выборов и референдумов" на 10 841,5 тыс. грн; 6731020 "Проведение выборов народных депутатов Украины" на 994,8 тыс. грн;

6741020 "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей" на 1252 117,8 тыс. грн.

Законом предусмотрено уменьшить расходы общего фонда на 1263 954,1 тыс. грн по бюджетной программе 3511380 "Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями".

Как сообщал УНИАН, ЦИК на 25 октября назначила промежуточные выборы народного депутата в округе № 208 (Черниговская область), где был избран в Верховную Раду погибший член группы "Доверие" Валерий Давыденко.

На 25 октября также запланированы очередные местные выборы.

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