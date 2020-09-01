Много нардепов участвуют в предвыборной кампании, отметил глава парламента.

Верховная Рада сможет выполнять свои прямые функции несмотря на участие большого числа нардепов в предвыборной кампании на местных выборах 2020.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире "Свободы слова" на ICTV.

По его словам, учитывая этот фактор Верховная Рада изменит график работы.

"Две последние недели перед выборами и неделю после - это будет работа в регионах. В сентябре и в начале октября мы будем работать в пленарном режиме, рассмотрим большую часть тех законопроектов, которые предложены", - сказал он.

Читайте такжеЛяшко назвал условие, при котором местные выборы в "красной" зоне карантина могут не состояться

Местные выборы в Украине 2020: новости

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября (№ 3809).

Выборы депутатов Донецкого и Луганского областных советов не назначили в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов.

30 августа Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий