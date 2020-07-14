Проект постановления о назначении местных выборов могут рассмотреть 16 июля - Арахамия

По этому вопросу идет дискуссия из-за постановления о районировании.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что проект постановления о назначении местных выборов Верховная Рада может рассмотреть 16 июля.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

"Постановление, я думаю, будет в четверг вместе с Избирательным кодексом, где есть ... дискуссия такая резвая, которая идет сейчас в парламенте, относительно отдельного постановления о районировании. Там действительно много, когда переподелили районы, сейчас много людей, которые недовольны", - отметил Арахамия.

"Я считаю, что есть риск, что это постановление может быть провалено в зале... Тогда будут какие-то юридические коллизии, из которых надо будет находить пути выхода", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, очередные выборы сельских, поселковых, городских, районных, областных советов, сельских, поселковых, городских голов должны состояться 25 октября.

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