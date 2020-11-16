В Опоре отметили, что Избирательный кодекс Украины содержит прямой запрет агитации иностранцами.

В Одессе зафиксирована незаконная агитация мэром Клайпеды (Литва) за кандидата на должность городского головы Геннадия Труханова, который также является действующим мэром города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявила координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Одесской области Анастасия Матвиенко.

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По ее словам, 12 ноября на странице в Facebook политической партии «Доверяй делам», кандидатом от которой является Труханов, появилось сообщение с видеозаписью человека, похожего на действующего мэра города Клайпеда (Литовская республика). В видеоролике - агитационные призывы в пользу кандидата Труханова.

"Однако Избирательный кодекс Украины содержит прямой запрет осуществления агитации иностранцами. Мы передали соответствующие материалы в правоохранительные органы», - сказала Матвиенко.

На странице «Доверяй делам» в Facebook размещено видео, о котором сообщила Матвиенко, а также написано, что это - обращение мэра Клайпеды Витаутаса Грубляускаса к одесситам.

Как отметил эксперт сети "ОПОРА" в Одесской области Анатолий Бойко, непосредственно в день голосования, 15 ноября, в Одессе наблюдатели фиксировали отдельные нарушения - выдача бюллетеней не по паспорту гражданина Украины, попытки фотографирования бюллетеней в кабинке голосования вне кабины для голосования.

По мнению общественников, эти нарушения в целом не могли повлиять на результаты голосования.

Выборы мэра Одессы 2020: второй тур

15 ноября в Одессе проходил второй тур выборов городского головы.

Во второй тур вышли действующий мэр Одессы Геннадий Труханов, 1965 г. р., (кандидат от партии «Доверяй делам») и депутат Верховной Рады Николай Скорик, 1972 г. р. («Оппозиционная платформа - за жизнь»).

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Автор: Лариса Козовая