ЦИК обязала местные партии до 15:00 13 ноября подать кандидатуры в новый состав.

Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия всего состава Херсонской областной ТИК и обязала местные партии до 15:00 13 ноября подать кандидатуры в новый состав.

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК, соответствующее решение принято сегодня на очередном заседании.

Читайте такжеЦИК изменила состав Черновицкой городской ТИК, где до сих пор не установили результаты выборов

«ЦИК установила факт однократного грубого нарушения Херсонской областной ТИК законодательства и досрочно прекратила полномочия всего ее состава. При этом установлено, что местные организации политических партий, по представлениям которых в состав этой комиссии были включены лица, полномочия которых досрочно прекращены, могут не позднее 15 часов 13 ноября подать в ЦИК кандидатуры для включения в ее состав", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ЦИК поступили жалобы Херсонских областных организаций политических партий "Наш край", "Слуга народа" и Херсонской региональной организации партии "Партия Игоря Колыхаева "Нам здесь жить! "

В жалобах субъекты обращения просили досрочно прекратить полномочия ТИК в связи с совершением ею грубого нарушения законодательства, установленного решением Пятого апелляционного административного суда.

Судом, в частности, было признано противоправным бездействие этой ТИК относительно неосуществления полномочий Бехтерской сельской ТИК Скадовского района и Каховской городской ТИК Каховского района Херсонской области по установлению итогов голосования в пределах части территориальных избирательных округов № 3 и № 5.

ЦИК установила, что по состоянию на момент рассмотрения этого вопроса Херсонская областная ТИК не выполнила постановление суда.

Кроме того, из обращения, которое поступило в ЦИК, установлено, что указанная комиссия не выполняет свои полномочия в связи с невозможностью обеспечить кворум, необходимый для полномочного принятия решений.

В то же время после формирования нового состава ЦИК обязала Херсонскую областную ТИК безотлагательно выполнить соответствующее постановление Пятого апелляционного административного суда.

Местные выборы в Украине-2020

Очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября.

Результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны были быть установлены не позднее чем на 12-й день после дня голосования, то есть до 6 ноября.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Тамара Отовская